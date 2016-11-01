全球金市：金价持稳，投资者静待美联储会议以寻找升息线索

美元指数 持稳于98.411。

亚洲股市周二在六周低点附近徘徊，投资者等待一系列经济数据出炉和央行事件。

美国消费者支出9月增幅高于预期，因家庭购买汽车数量增加，且通胀稳步上升，这可能支撑美联储12月升息的预期。

日本央行周二料暂停扩大刺激措施，但有可能下调物价预期。预计在2018年任期结束前，总裁黑田东彦都不会看到通胀率触及2%的目标。

利率期货显示，交易商认为美联储在本周稍后的政策会议上升息的概率较低，因经济数据喜忧参半且总统大选在即。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的持金量和白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓上周五均持平不变。(完)

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