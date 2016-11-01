全球金市：金价持稳，投资者静待美联储会议以寻找升息线索

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元指数 持稳于98.411。
亚洲股市周二在六周低点附近徘徊，投资者等待一系列经济数据出炉和央行事件。
美国消费者支出9月增幅高于预期，因家庭购买汽车数量增加，且通胀稳步上升，这可能支撑美联储12月升息的预期。
日本央行周二料暂停扩大刺激措施，但有可能下调物价预期。预计在2018年任期结束前，总裁黑田东彦都不会看到通胀率触及2%的目标。
利率期货显示，交易商认为美联储在本周稍后的政策会议上升息的概率较低，因经济数据喜忧参半且总统大选在即。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的持金量和白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓上周五均持平不变。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/白云; 审校 陈宗琦/龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。