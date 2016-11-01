金属期市：期锌因供应疑虑而连四日上涨，期铜逼近一个月高位

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
沪锌 上涨3.2%至每吨19,860元人民币。
佳能可周一发布声明称，公司旗下的Black Star露天矿在开采完现有储量后，已进入维护保养状态。
高盛在上周的报告中称，预计锌在未来六至九个月的表现将好于铜铝。
分析师认为，铜价受到中国刺激政策的支持。
今年全球铜需求估计约为2,200万吨，而中国需求约占一半。由于国内需求增强，中国消费者预计在未来数月将进口更多的铜。
LME期铜 上涨0.2%至每吨4,863美元，连续第七日上涨。上海期交所主力期铜合约 涨0.5%报每吨38,600元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 龚芳/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。