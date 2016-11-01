金属期市：期锌因供应疑虑而连四日上涨，期铜逼近一个月高位

沪锌 上涨3.2%至每吨19,860元人民币。

佳能可周一发布声明称，公司旗下的Black Star露天矿在开采完现有储量后，已进入维护保养状态。

高盛在上周的报告中称，预计锌在未来六至九个月的表现将好于铜铝。

分析师认为，铜价受到中国刺激政策的支持。

今年全球铜需求估计约为2,200万吨，而中国需求约占一半。由于国内需求增强，中国消费者预计在未来数月将进口更多的铜。

LME期铜 上涨0.2%至每吨4,863美元，连续第七日上涨。上海期交所主力期铜合约 涨0.5%报每吨38,600元人民币。(完)

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