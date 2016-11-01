台湾汇市：台币早盘小升因出口商抛汇，料陷区间盘整观望美国选举结果

路透台北11月1日 - 台币兑美元 周二早盘小升，因出口商持续抛出美元，惟市场观望气氛浓厚，交投偏冷。交易员称，由于美国总统大选进入倒数，且时值月初，出口商不急着大举抛汇，台币呈量缩价稳走势。

他们表示，早盘外资和进口商均小幅买汇，出口商则是少量抛出美元，因美元买卖量都不大，台币波动幅度跟着缩减；料短线将陷区间整理，后续观察重点则在美国选举结果及美联储(FED)12月是否升息。

〞这个价位没有特别高也没有特别低，中间的价位大家比较观望，丢也丢不下去，(台币)贬也贬不动。〞一大型银行交易员说。

一中型银行交易员则称，早盘一度因外资进场买美元使台币突然贬破31.600价位，但随即在出口商抛汇拉抬下而回稳，〞有人往上捉（美元），这里不错，低啊，出来买一点。〞

全球汇市，美元周二小幅下跌，因美国总统大选关注程度超过了其他重要市场事件，美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查，令投资者感到担忧。

本地时间10:36，韩元兑美元 报1,142.3，上日收在1,144.5；台股加权指数 则跌0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日尾盘的溢价转为折价，折价幅度亦明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.523/31.584，上日收在31.539。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.500-31.600。

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