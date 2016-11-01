台湾汇市：台币早盘小升因出口商抛汇，料陷区间盘整观望美国选举结果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月1日 - 台币兑美元 周二早盘小升，因出口商持续抛出美元，惟市场观望气氛浓厚，交投偏冷。交易员称，由于美国总统大选进入倒数，且时值月初，出口商不急着大举抛汇，台币呈量缩价稳走势。
他们表示，早盘外资和进口商均小幅买汇，出口商则是少量抛出美元，因美元买卖量都不大，台币波动幅度跟着缩减；料短线将陷区间整理，后续观察重点则在美国选举结果及美联储(FED)12月是否升息。
〞这个价位没有特别高也没有特别低，中间的价位大家比较观望，丢也丢不下去，(台币)贬也贬不动。〞一大型银行交易员说。
一中型银行交易员则称，早盘一度因外资进场买美元使台币突然贬破31.600价位，但随即在出口商抛汇拉抬下而回稳，〞有人往上捉（美元），这里不错，低啊，出来买一点。〞
全球汇市，美元周二小幅下跌，因美国总统大选关注程度超过了其他重要市场事件，美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查，令投资者感到担忧。
本地时间10:36，韩元兑美元 报1,142.3，上日收在1,144.5；台股加权指数 则跌0.02%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上日尾盘的溢价转为折价，折价幅度亦明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.523/31.584，上日收在31.539。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.500-31.600。
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--《焦点》美国总统选举情势风吹草动，投资人进行买日圆等避险操作 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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