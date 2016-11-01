芝加哥期市：美国玉米期价连跌第三日，因全球供应量充裕

以下是0111GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌% 30日移动 RSI 均值 CBOT小麦 414.00 -2.25 -0.54% 407.01 54 CBOT玉米 354.00 -0.75 -0.21% 344.94 57 CBOT大豆 1009.50 -2.25 -0.22% 971.14 61 CBOT稻米 10.13 -$0.02 -0.20% $10.30 39 WTI原油 46.87 $0.01 +0.02% $48.85 29 汇率 欧元/美元 $1.097 -$0.001 -0.13% 美元／澳元 0.7608 0.001 +0.17% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/戴素萍 审校 白云/张若琪)