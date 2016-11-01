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货币新闻 | 2016年 11月 1日 星期二 10:15 BJT

芝加哥期市：美国玉米期价连跌第三日，因全球供应量充裕

以下是0111GMT报价：   
 合约         最新     变动    涨跌%    30日移动  RSI
                                        均值      
 CBOT小麦     414.00   -2.25   -0.54%   407.01    54
 CBOT玉米     354.00   -0.75   -0.21%   344.94    57
 CBOT大豆     1009.50  -2.25   -0.22%   971.14    61
 CBOT稻米     10.13    -$0.02  -0.20%   $10.30    39
 WTI原油      46.87    $0.01   +0.02%   $48.85    29
 　汇率    
 欧元/美元    $1.097   -$0.001  -0.13%
 美元／澳元   0.7608   0.001    +0.17%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
    
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李婷仪/戴素萍 审校 白云/张若琪)

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