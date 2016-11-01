更新版 1-香港新股：中粮肉食首日挂牌早盘初段跌幅一度扩至24%，逊于大市表现

(更新盘初股价表现)

路透香港11月1日 - 中国猪肉企业--中粮肉食控股有限公司 周二首日挂牌开低后，早盘初段跌幅一度扩至24%，并逊于大市表现。

该股开盘报1.87港元，较招股价2港元低7%，其后跌幅扩大，一度低探1.52港元。

香港时间10:05，中粮肉食报1.6港元，跌20%；大市恒生指数 则升1.25%。

这支集资19.5亿港元的IPO（首次公开发售）此前以招股价区间下限定价，而面向散户的公开发售部分未能获得足额认购，国际发售部分则获适度超额认购。联席保荐人为摩根士丹利 以及摩根大通 。

是次引入的三名基石投资者--巴西肉食出口商BRF S.A. 子公司BRF GmbH、中国人寿集团及中国人寿富兰克林以及海尔集团在中粮肉食的持股比例分别为1.99%、2.98%及5.71%，认购金额合共8.3亿港元。

中粮肉食为中国中粮集团旗下的垂直综合猪肉企业，现有股东还包括MIY（一间由三菱 、伊藤火腿及米久持股的公司）、KKR、霸菱、淡马锡及Boyu。该公司在中国生猪养殖市场排名第四，2015年度收益50.6亿元人民币，净利1.5亿元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)