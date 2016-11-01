更新版 1-香港新股：中粮肉食首日挂牌早盘初段跌幅一度扩至24%，逊于大市表现

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(更新盘初股价表现)
路透香港11月1日 - 中国猪肉企业--中粮肉食控股有限公司 周二首日挂牌开低后，早盘初段跌幅一度扩至24%，并逊于大市表现。
该股开盘报1.87港元，较招股价2港元低7%，其后跌幅扩大，一度低探1.52港元。
香港时间10:05，中粮肉食报1.6港元，跌20%；大市恒生指数 则升1.25%。
这支集资19.5亿港元的IPO（首次公开发售）此前以招股价区间下限定价，而面向散户的公开发售部分未能获得足额认购，国际发售部分则获适度超额认购。联席保荐人为摩根士丹利 以及摩根大通 。
是次引入的三名基石投资者--巴西肉食出口商BRF S.A. 子公司BRF GmbH、中国人寿集团及中国人寿富兰克林以及海尔集团在中粮肉食的持股比例分别为1.99%、2.98%及5.71%，认购金额合共8.3亿港元。
中粮肉食为中国中粮集团旗下的垂直综合猪肉企业，现有股东还包括MIY（一间由三菱 、伊藤火腿及米久持股的公司）、KKR、霸菱、淡马锡及Boyu。该公司在中国生猪养殖市场排名第四，2015年度收益50.6亿元人民币，净利1.5亿元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。