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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 10:30 BJT

日本已公布经济指标--2016/11/1

经济指标                 时间     最新数据        前月/前季数      下次公布时间      预估值
                                                                        据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第二季         0.2%  r           +0.5%  r       11月13日          --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     10月        -0.4%              -0.5%          11月24日          --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      9月        -0.5%              -0.5%          11月24日          --
 工业生产(m/m)                         9月         持平  p           +1.3%  r       11月14日          --
 失业率                                9月         3.0%  @            3.1%  @       11月28日          --
 贸易收支(亿日圆)                      9月    顺差4,983          逆差187亿          11月20日          --
 所有家庭实质支出(y/y)                 9月        -2.1%              -4.6%          11月28日          --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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