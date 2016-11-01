台湾债市：105/11R券发行前交易殖利率走跌，关注FED会议及美总统大选结果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月1日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周二盘初下跌。交易员称，受上日美债殖利率下滑及延续昨日空头回补买盘所致。不过本周FOMC会议在即，且下周美国将举行总统大选，观望气氛偏浓。
交易员表示，近期台债的借券利率一度飙高至负19%，令空方惧怕，因而提前回补空单。
〞年底前走成这样，大家都输怕了，〞一位大型商银交易员说。
他们认为，台债行情大幅震荡，现在可能不少交易商想把风险部位降低一点。目前五年券有买盘出笼，看来殖利率曲线有望走陡一些。
本周三GMT时间18:00美联储将公布联邦基金利率。
本地时间1047，10年券105/11R 殖利率跌3.39至0.9611%，成交102亿台币。台股加权指数 则跌0.1%。
交易员预估，今天105/11增额券发行前交易殖利率交投区间将介在0.93-0.98%。
指标美国公债周一录得近两年来最差月度表现，因对主要央行进一步放宽政策的预期降温，推动全球公债收益率攀升，从而削弱了美债对于海外投资者的吸引力。指标10年期公债价格 收益率报1.83%，低于上周五尾盘的1.85%。
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