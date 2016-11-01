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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 10:35 BJT

《汇市简讯》美元指数上行趋势停滞，正面态势消散

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    * 开盘上涨0.1%，亚洲时段持平，尽管中国PMI较好
    * 市场表现不一，标准普尔E迷你期货涨0.3%，西德克萨斯中质油(WT
I)涨0.1%，日经指数跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%
    * 5日移动均线到达顶峰，10/20日移动均线走升
    * 收于上升中的20日移动均线97.92下方，趋势将转为向下
    * 纽约时段交易区间98.31/98.69为首道支撑位/阻力位
    * 技术图参见：reut.rs/2eOxvEC(完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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