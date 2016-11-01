日本股市：日经指数早盘中下跌，因企业财测令人失望

“疲弱的业绩前景在打击人气并引起获利了结，因日经指数已涨超短期目标(17,000)，”摩根大通资产管理的全球市场分析师Yoshinori Shigemi说道。

他还称，今天晚些时候日本央行将作出政策决定，在此之前投资者退居观望。外界预计央行将维持政策不变。他还表示本周余下时间内，投资者将关注周三的美联储会议和周五的美国非农就业报告。

机器人厂商发那科(Fanuc) 跌4.3%，此前该企业发布的年度财测未达到市场预期。

Panasonic 股价跳水7.5%，该公司周一调降全年获利展望。

矿业类股下跌，此前隔夜油价因市场质疑石油输出国组织(OPEC)实施减产的能力而下挫。

日本国际石油开发帝石 跌1.4%，Japan Petroleum Exploration 跌1.0%。