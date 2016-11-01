日本股市：日经指数早盘中下跌，因企业财测令人失望

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“疲弱的业绩前景在打击人气并引起获利了结，因日经指数已涨超短期目标(17,000)，”摩根大通资产管理的全球市场分析师Yoshinori Shigemi说道。
他还称，今天晚些时候日本央行将作出政策决定，在此之前投资者退居观望。外界预计央行将维持政策不变。他还表示本周余下时间内，投资者将关注周三的美联储会议和周五的美国非农就业报告。
机器人厂商发那科(Fanuc) 跌4.3%，此前该企业发布的年度财测未达到市场预期。
Panasonic 股价跳水7.5%，该公司周一调降全年获利展望。
矿业类股下跌，此前隔夜油价因市场质疑石油输出国组织(OPEC)实施减产的能力而下挫。
日本国际石油开发帝石 跌1.4%，Japan Petroleum Exploration 跌1.0%。
东证股价指数 跌0.3%至1,389.25，JPX-日经400指数 跌0.3%至12,455.73点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。