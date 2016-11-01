台湾货币市场：月初短率稳中趋跌，资金去化压力大惟需求不高

* 月初资金涌入市场，行库带头降拆款利率 * 短票、RP利率顺势微幅下调，资金需求有限 记者 董永年 路透台北11月1日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌。资金调度人士指出，月初资本适足率的顾虑解除，银 行体系资金涌出，但因需求不强，无论拆款、短票与债券附买回利率均同步走跌。 资金调度人士称，今日大型公股银行竞相供应资金，原本一行库对票券商的七天拆款利率开在0.32%，已 较上日下调了2基点，但因另一家大行开出更具竞争力的0.30%，因此只能被迫跟进调降至0.31%。 〞行库都在放钱。〞一位民营银行交易员说。 该交易员表示，在公股银行带头下，本地民营银行七天内的拆款也自上日的0.26-0.27%下调至0.22-0.23% 。 不过大型票券商今日均表示资金缺口有限，拆入需求都不高。 本地时间 15:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.565 31.580 台湾加权股价指数<.TWII 9,272.70 9,290.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.174% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.320% 0.176-0.340% --两周拆款利率区间 0.250-0.310% 0.183-0.338% **买票需求不低** 短票方面，票券商交易员指出，月初发票量有限，且市场资金宽松，今日短票成交利率较上日微幅下调。 〞短票月内做0.31%，跨月做0.33-0.34%。〞一位票券商交易员说。 另一票券商交易主管则称，短票利率在昨日下午即已下调，跨月利率在0.32%、0.33%。 今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.34%，上日0.33-0.34%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.338%，区间在0.33-0.34%，成交金额为27.66 亿台币；前日加权平均利率为0.336%，区间在0.30-0.35%，成交金额为112.04亿台币。 台湾央行周二存单到期金额1,883.5亿台币。发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆2,272.5亿台币；资金落点分别为周三2,541.5亿、周四1,601.5亿、周五2, 494.5亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为76亿台币，累计超额准备1兆3,963亿台币、加计前期1% 的超额准备为1兆5,202亿台币。 **RP利率往低档靠** 债券附买回方面，交易员表示，进入月初，资金一如预期般宽松，有客户甚至在昨天即预约买券，不过券 商也没新的资金缺口，甚至还提早偿还资金，令成交利率往区间低档靠拢。 他们表示，11月没有特别的紧缩因子，因此资金宽松环境料将延续，利率偏高的公司债RP，应该会有微幅 下调空间。 〞多钱啊，我们还有小解哩，目前持券水位很低。〞一大型票券商交易员说。 另一大型证券商交易员则称，近期也是因为有卖券，所以提前偿还客户资金。由于公债殖利率波动不小， 公债RP落点尽量缩短在两天至一周内。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率则持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%，0.28%比 例增加；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，0.34% 比例渐增。 大型票券商与金融机构承作利率大致持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买 回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.26-0.30%。(完) (审校 林高丽)