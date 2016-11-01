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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 17:43 BJT

台湾汇市：台币随韩元等亚币连二日收升，惟外资续净汇出逾1亿美元

* 台币跟随韩元等亚币走扬，连二日收升
    * 外资卖超台股续呈净汇出，金额逾1亿美元
    * 短线台币趋势略偏升，惟不易升破31.500
    * 台币明日波动区间料在31.500-31.600

    路透台北11月1日 - 台币兑美元 周二收随韩元等亚币收微升。汇银人士指出，
今天外资虽续呈净汇出，惟在韩元等亚币止贬走升，且有特定的投资汇入款带动之下，台币
连二日收升并创逾一周新高。
    
    资深汇银人士称，外资再卖超台股并续呈净汇出，今天净汇出金额即超过1亿美元；而
特定的外资投资汇入款因是分批汇入，且以〞中性处理〞，因而对市场影响不大，亦让大家
没有什么感觉，〞就像每天下小雨，大家都以为只是起雾而己。〞
    
    〞今天大家都升值啊，韩元升更多，但有些投资汇入款分批进来。〞前述资深汇银人士
说。
        
    一大型银行交易员即指出，今天外资进出量都不大，尤其是午后台币波动区间变得很窄
，并陷入区间狭幅整理，〞盘中外资高卖低买(美元)，手脚很快，没有趋势可言。〞
    
    但他认为，短线台币料将随澳币和纽币等亚币偏升，惟不易升破31.500重要心理关卡，
〞31.500一升破进口商就会进来买(美元)，(美元)在这里应该会有撑。〞
    
    另一大型银行交易员则说，今天午后市场很安静，成交量明显萎缩，短线除有美国联准
会(FED)利率决策会议外，接下来还有美国总统大选等不确定因素，使市场观望气氛更显浓
厚，〞大家比较保守、都在观望，股市也在平盘附近整理。〞
    
    大多数新兴亚币周二上升，因调查显示中国制造业活动强劲，带来中国经济企稳的希望
，不过围绕下周美国大选的不确定性令人气承压。 
   
    台湾股市周二连两日小跌作收，加权股价指数 收跌0.19%至9,272.70点。 

    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超25.26亿台币；连续五个交日卖
超共计165.07亿台币；上交易日修正后为卖超27.62亿台币。 

    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.600。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点由昨日尾盘
的溢价再转为折价，折价幅度亦明显扩增，显示远汇市场看升台币；目前一个月美元/台币
远汇 报31.523/31.583，上日收在31.539。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.568     31.580  31.520-31.620   31.600     5.24    4.46
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.567     31.579  31.525-31.575   31.565     3.20    2.21
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.020/-0.010               0.020/0.030
 美元/台币六个月期        -0.135/-0.105              -0.080/-0.050
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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