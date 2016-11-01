台湾汇市：台币随韩元等亚币连二日收升，惟外资续净汇出逾1亿美元

* 台币跟随韩元等亚币走扬，连二日收升 * 外资卖超台股续呈净汇出，金额逾1亿美元 * 短线台币趋势略偏升，惟不易升破31.500 * 台币明日波动区间料在31.500-31.600 路透台北11月1日 - 台币兑美元 周二收随韩元等亚币收微升。汇银人士指出， 今天外资虽续呈净汇出，惟在韩元等亚币止贬走升，且有特定的投资汇入款带动之下，台币 连二日收升并创逾一周新高。 资深汇银人士称，外资再卖超台股并续呈净汇出，今天净汇出金额即超过1亿美元；而 特定的外资投资汇入款因是分批汇入，且以〞中性处理〞，因而对市场影响不大，亦让大家 没有什么感觉，〞就像每天下小雨，大家都以为只是起雾而己。〞 〞今天大家都升值啊，韩元升更多，但有些投资汇入款分批进来。〞前述资深汇银人士 说。 一大型银行交易员即指出，今天外资进出量都不大，尤其是午后台币波动区间变得很窄 ，并陷入区间狭幅整理，〞盘中外资高卖低买(美元)，手脚很快，没有趋势可言。〞 但他认为，短线台币料将随澳币和纽币等亚币偏升，惟不易升破31.500重要心理关卡， 〞31.500一升破进口商就会进来买(美元)，(美元)在这里应该会有撑。〞 另一大型银行交易员则说，今天午后市场很安静，成交量明显萎缩，短线除有美国联准 会(FED)利率决策会议外，接下来还有美国总统大选等不确定因素，使市场观望气氛更显浓 厚，〞大家比较保守、都在观望，股市也在平盘附近整理。〞 大多数新兴亚币周二上升，因调查显示中国制造业活动强劲，带来中国经济企稳的希望 ，不过围绕下周美国大选的不确定性令人气承压。 台湾股市周二连两日小跌作收，加权股价指数 收跌0.19%至9,272.70点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超25.26亿台币；连续五个交日卖 超共计165.07亿台币；上交易日修正后为卖超27.62亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.600。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点由昨日尾盘 的溢价再转为折价，折价幅度亦明显扩增，显示远汇市场看升台币；目前一个月美元/台币 远汇 报31.523/31.583，上日收在31.539。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.568 31.580 31.520-31.620 31.600 5.24 4.46 司 元太外汇经纪公 31.567 31.579 31.525-31.575 31.565 3.20 2.21 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.080/-0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)