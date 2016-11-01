《全球重要经济事件一览表》--11月1日-11月8日

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11月1日(二)

首尔--韩国央行公布10月政策会议之会议记录(0700)。

渥太华--加拿大政府发布财政和经济状况报告，对预算赤字和经济成长做出最新预估。

尼科西亚--欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在一次会议上发言(0830)。

伦敦--挪威央行总裁奥尔森在官方货币和金融机构论坛上发表讲话(1100)。

瑞士沃韦(VEVEY)--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表讲话(1630)。

温哥华--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(1600)，并召开记者会(1715)。

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议(至11月2日)。

--国务院新闻办公室于上午10时举行新闻发布会，中国气候变化事务特别代表解振华介绍中国应对气候变化的政策与行动2016年度报告有关情况。

11月2日(三)

--中国国务院总理李克强将于11月2日至9日访问吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、拉脱维亚、俄罗斯，并出席上合组织成员国政府首脑理事会第15次会议、第五次中国—中东欧国家领导人会晤等国际会议。

北京--“两岸和平发展论坛”在北京举行(至3日)，由两岸多个民间团体主办。

北京--2016中国钢铁原燃料市场高峰论坛(至4日)。

多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯讲话(1715)。

奥斯陆--挪威央行公布2016年金融稳定性报告(0800)。

赫尔辛基--瑞典央行总裁英韦斯在一场研讨会上就当前货币政策发表讲话(1330)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，之后发布声明(1800)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

11月3日(四)

瑞典法伦--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一个早餐会，并阐述她对经济形势与当前货币政策的看法(0630)。

芝加哥--英国央行副总裁康利夫在芝加哥联邦储备银行举办的第19届国际银行业会议上发表演说(2345)。

美国剑桥市--欧洲央行执委科尔于哈佛大学发表演说(2100)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在一次会议上发言(0900)。

日内瓦--瑞典央行副总裁扬松参加主题为“负利率和资产购买：在计划内和计划外结果之间寻找平衡”的讨论，并就瑞典的经验发表演讲(1220)。

伦敦--英国央行公布利率决定(1200)。

伦敦--英国央行发布通胀报告(1200)。

雅典--欧盟阿拉伯峰会(至11月4日)，希腊央行总裁史托纳拉斯出席。

维也纳--欧盟执委会主席贾克参加以欧洲未来为主题的小组讨论(1400)。

法兰克福--欧洲央行公布经济月报(0900)。

11月4日(五)

华盛顿--美国企业研究院(American Enterprise Institute)与前美国财政部长萨默斯，就“经济增长为何放缓？我们如何让它提速？”主题进行讨论(1300)。

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在墨西哥银行业协会论坛上发言(1600)。

奥兰多--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1340)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)在芝加哥联储举办的第19届国际银行业会议上发表演说(1300)。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上发表演说(1700)

华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)于国际货币基金组织(IMF)所主办Jacques Polack年度研究会议的小组讨论活动中，就“大衰退后的政策变革”主题发表演说(2000)。英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯参加小组讨论(1445)。

挪威波斯格伦--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表演说。

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

11月6日(日)

--两岸企业家峰会在金门、厦门举办，至7日。本届年会主题为“企业创新合作、产业融合发展”。

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧盟执委会公开听证会中，就宏观审慎框架发表演说(0915)。

布鲁塞尔--比利时央行总裁Frank Smets在比利时金融论坛发表演讲(1045)。

布鲁塞尔--欧元区财长会议(1400)。

11月8日(二)

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯为一项讨论活动焦点，主题为当前经济情势及货币政策(1245)，埃文斯参与活动讨论(1720)。

香港--澳洲央行国际部主管Chris Ryan在第七届泛亚监管峰会发表演说。

加拿大哈利法克斯--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri于哈利法克斯当地一项活动中发表演说(1605)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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