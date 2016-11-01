欧元区金融：负收益率公债的占比在10月末降至45%--Tradeweb

路透伦敦11月1日 - 收益率为负值的欧元区公债比例，已从9月的49%下降至约45%，投资者仍在试图弄清未来货币政策的走向。

系统中共有7.3万亿欧元公债，其中3.2万亿欧元或44%的公债收益率低于零。

这一比例低于9月的约49%，以及7月初的55%，当时因投资者担心英国公投退欧给全球增长构成威胁，对避险债券的需求猛涨。

德债收益率周一录得2013年以来最大月涨幅，因经济数据改善，促使投资者重新评估货币政策前景。

收益率上涨帮助缓解了欧洲央行(ECB)逐渐无资产可买的困局，一些人士担心该央行自己设定的购债门槛可能导致其量化宽松(QE)计划偏离轨道。

Tradeweb数据显示，约25%的欧元区公债收益率低于欧洲央行的存款利率负0.4%，而这是QE购债的下限。这一比例低于上月的28%，以及7月的31%。

欧洲央行今年初启动的公司债购买操作，加上对高评级债券的需求，也已经将很多绩优公司债的收益率推至零以下。

在Tradeweb交易平台上，约有23%的欧元计价投资级公司债的收益率低于零，较上月的27%有所下降。这意味着投资者实际上是在自掏腰包取得借钱给这些公司的权利。

Tradeweb数据是基于周一收盘时的市值得出。(完)