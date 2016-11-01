版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 11:36 BJT

标题新闻：迪拜原油10月均价为每桶48.985美元，为2015年7月来最高--贸易商

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐