中国货币市场：资金面续好但紧势未完全消退，对逆回购仍有较强依赖

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月1日 - 中国银行间市场周二资金面继续向好，在公开市场单日净投放减少的情况下，大行供给依旧充裕；惟不少银行类机构在借入资金时也还需要在加权价格基础上稍有加点，显示资金紧张态势并未完全消退。
对于不断攀升的逆回购存量，交易员认为，就现有情况来看，规模稍小的一级交易商对公开市场融资仍有较强依赖性，可能需要更多时间等待余额回落。
华南一银行交易员表示，今日流动性继续向好，但未至宽松，“月初会稍微缓一下，但(预计未来)也不会特别的松。”
中国央行今日进行了1,900亿元人民币逆回购操作，总量与上日相同，单日净投放350亿元。至此，逆回购存量达到14,900亿元，创下2月中旬以来逾八个月新高。
以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2529 2.2990 -4.61 七天 2.4681 2.6891 -22.10 14天 2.7704 2.8792 -10.88 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4250 2.4100 +101.50 七天 2.9200 2.8050 +11.50 14天 2.8500 2.9100 -6.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3100 -1.00 七天 2.8000 3.0000 -20.00 14天 3.0000 3.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2520 2.2530 -0.10 七天 2.4160 2.4180 -0.20 三个月 2.8254 2.8233 +0.21
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。