中国货币市场：资金面续好但紧势未完全消退，对逆回购仍有较强依赖

路透上海11月1日 - 中国银行间市场周二资金面继续向好，在公开市场单日净投放减少的情况下，大行供给依旧充裕；惟不少银行类机构在借入资金时也还需要在加权价格基础上稍有加点，显示资金紧张态势并未完全消退。

对于不断攀升的逆回购存量，交易员认为，就现有情况来看，规模稍小的一级交易商对公开市场融资仍有较强依赖性，可能需要更多时间等待余额回落。

华南一银行交易员表示，今日流动性继续向好，但未至宽松，“月初会稍微缓一下，但(预计未来)也不会特别的松。”

中国央行今日进行了1,900亿元人民币逆回购操作，总量与上日相同，单日净投放350亿元。至此，逆回购存量达到14,900亿元，创下2月中旬以来逾八个月新高。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2529 2.2990 -4.61 七天 2.4681 2.6891 -22.10 14天 2.7704 2.8792 -10.88 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4250 2.4100 +101.50 七天 2.9200 2.8050 +11.50 14天 2.8500 2.9100 -6.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3100 -1.00 七天 2.8000 3.0000 -20.00 14天 3.0000 3.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2520 2.2530 -0.10 七天 2.4160 2.4180 -0.20 三个月 2.8254 2.8233 +0.21