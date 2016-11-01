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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 11:53 BJT

《汇市简讯》日本央行会后美元/日圆买盘略好转

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    * 美元/日圆买盘略增，此前日本央行宣布政策决定
    * 政策经济评估符合预期，关注焦点现为黑田东彦记者会
    * 105.00上方走势料沉重，尤其105.25之后--出口商
    * 104.50-60有买盘，其下继续存在
    * 104.40-105.00有13.7亿美元期权到期，帮助稳定市场(完)
      
      
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 (编译 王丽鑫; 审校  李春喜)

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