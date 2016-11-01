中国汇市：人民币早盘高开低走市场仍偏购汇，优于预期的PMI数据影响有限

* 人民币早盘高开低走，中间价亦小幅调整

* 好于预期中国经济数据对汇市影响有限

* 市场客盘仍略偏购汇，大行不时提供美元流动性

* 短期汇价料仍承压

* 关注美国大选对美元指数的影响

路透上海11月1日 - 人民币兑美元即期 周二早盘高开低走，中间价亦小幅调整。交易员称，好于预期的中国经济数据对汇市影响有限，市场客盘仍略偏购汇，大行不时提供美元流动性，而当前点位并未明显偏离中间价，且距离市场预期的6.8元底部仍较远，短期大行而言维稳压力不大。

他们并指出，近期中间价继续遵循市场化定价机制，汇价表现也可以解释的通；除非美元指数出现较大回调，可能会抑制购汇需求，并提振结汇意愿，短期汇价料仍承压，需重点关注美国大选“邮件门”事件持续发酵对美元指数的影响。

“现在的焦点还是在美国大选，最近爆料不断，跟纸牌屋一样（精彩），不过美指只调整了一天，也是蛮意外的。”一外资行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.7751元,上日收报6.7708元，夜盘终报6.7782元。今日人民币兑美元中间价 报6.7734元，上日中间价为6.7641元。人民币兑美元即期成交额 为142.47亿美元，上日半日为131.43亿美元。

中国10月官方制造业和非制造业PMI（制造业采购经理人指数）双双回暖，前者创出27个月高点，后者创下10个月高位，主要得益于生产和市场需求回暖，以及企业预期继续向好。明显回暖的迹象将缓解市场对中国经济下行压力的忧虑。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，受美联储加息预期升温影响，人民币对美元汇率也因此有所走弱。但相对于国际储备货币、新兴市场经济体货币，人民币汇率跌幅在全球范围内并不大，且人民币对一篮子多边汇率还是升值的。

全球汇市方面，美元周二小幅下跌，因美国总统大选关注程度超过了其他重要市场事件，美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查，令投资者感到担忧。

美联储为期两天的会议将于周三结束。市场认为大选之前升息的概率很小，但交易员将仔细考量其政策声明，以寻找关于下次升息时间的线索。根据CME Group的FedWatch工具，市场认为美联储12月升息的概率约为78%，本周升息概率仅为6%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.958元, 上日尾盘为6.949元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7846元, 上一交易日尾盘报6.7775元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7756，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4293、6.4632和8.2889。