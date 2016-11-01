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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 12:05 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元跳涨，因澳洲央行平衡着墨的声明令鸽派失望

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    * 澳洲央行会前澳元兑美元上涨0.15%，此前公布的中国数据强于预
期
    * 央行声明公布后旋即上涨0.25个跳动点--央行声明平衡着墨，维持
利率不变
    * 动量指标呈中性，5、10、20日移动均值触顶--趋势略偏负面
    * 初步支撑位为稍早所及低位0.7598，随后为纽约时段底部0.7590
    * 周四的0.7652峰顶，以及上周高位0.7709，为初步阻力位(完)
      
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 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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