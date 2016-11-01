中国债市动态：PMI数据回暖现券窄幅震荡，多空博弈增强仍无明显趋势

路透上海11月1日 - 中国银行间债市现券收益率周二窄幅震荡，国债期货亦波动微弱。交易员表示，进入月初流动性继续改善，但早间公布的PMI数据向好，现券收益率一度小幅上行；不过随后配置买盘介入，涨幅进一步收窄，市场多空双方博弈增强，但仍无明显趋势。

“难道是昨天收益率大幅上行就是提前知道数据了？今天PMI超预期，一开始还一堆GVN(卖盘)，然后就硬是被配置盘又TKN(买)下去了，”上海一银行交易员称，倒是整体波动也不算大。

中国10月官方制造业和非制造业PMI（采购经理人指数）双双回暖，前者创出27个月高点，后者创下10个月高位，主要得益于生产和市场需求回暖，以及企业预期继续向好。明显回暖的迹象将缓解市场对中国经济下行压力的忧虑。

“今天资金确实比昨天松了不少，回购利率也下来了，”上海一券商交易员称，现券收益率现在比昨天上了不到0.5个基点，感觉还是上上下下的小幅波动，国开行一级新债需求也一般。

“按理数据这么好债市应该有一些压力，但是感觉配置盘的力量也没有减弱的势头。”他说。

国开行上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率为3.0904%和3.3590%，此前市场预测均值分别为3.10%和3.34%；两期债投标倍数为4.32倍和3.30倍。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1500%/3.1480%，上日尾盘为3.1500%/3.1425%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7500%/2.7400%，上日尾盘在2.75%/2.73%。