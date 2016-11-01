中国债市动态：PMI数据回暖现券窄幅震荡，多空博弈增强仍无明显趋势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月1日 - 中国银行间债市现券收益率周二窄幅震荡，国债期货亦波动微弱。交易员表示，进入月初流动性继续改善，但早间公布的PMI数据向好，现券收益率一度小幅上行；不过随后配置买盘介入，涨幅进一步收窄，市场多空双方博弈增强，但仍无明显趋势。
“难道是昨天收益率大幅上行就是提前知道数据了？今天PMI超预期，一开始还一堆GVN(卖盘)，然后就硬是被配置盘又TKN(买)下去了，”上海一银行交易员称，倒是整体波动也不算大。
中国10月官方制造业和非制造业PMI（采购经理人指数）双双回暖，前者创出27个月高点，后者创下10个月高位，主要得益于生产和市场需求回暖，以及企业预期继续向好。明显回暖的迹象将缓解市场对中国经济下行压力的忧虑。
“今天资金确实比昨天松了不少，回购利率也下来了，”上海一券商交易员称，现券收益率现在比昨天上了不到0.5个基点，感觉还是上上下下的小幅波动，国开行一级新债需求也一般。
“按理数据这么好债市应该有一些压力，但是感觉配置盘的力量也没有减弱的势头。”他说。
国开行上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率为3.0904%和3.3590%，此前市场预测均值分别为3.10%和3.34%；两期债投标倍数为4.32倍和3.30倍。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1500%/3.1480%，上日尾盘为3.1500%/3.1425%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7500%/2.7400%，上日尾盘在2.75%/2.73%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.695元人民币，较上日结算价持平；10年期国债主力合约T1612 收报101.260元，较上日结算价持平。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。