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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 12:17 BJT

中国新债：进出口行周四将发行至多190亿元四期债，期限3/5/10/20年

路透上海11月1日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3日)招标发行不超过190亿元人民币四期债，期限包括三年、五年、10年和20年。

上述四期债中，除三年期为新发债外，其余三期为该行今年第12期、第10期 和2015年第19期 的增发债，票面利率为2.92%、3.18%和3.88%。

具体发行条款如下：

今年第13期(新发)、12期/10期/2015年第19期增发债

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招标规模上限 3/5年:50亿元；10年：60亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 3/5/10/20年固息

招标时间 3/5年：11月3日上午10:00-11:00

10/20年：11月3日上午10:00-11:30

招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)

缴款日 11月7日

起息日 3年：11/7；5年：11/1；10年：9/5；20年：1/12

发行期 11月3日-11月7日

上市日 11月9日

手续费 3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2%

----------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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