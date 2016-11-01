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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 12:50 BJT

《全球汇市》美元小涨，市场对美国大选关注度超过其他主要事件

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0967  1.0979  -0.11  +0.99  1.0860
    美元/日圆            104.78  104.81  -0.03 -12.90  120.30
    欧元/日圆         114.91  115.08  -0.15 -11.93  130.47
    美元/瑞郎            0.9889  0.9889  +0.00  -1.29  1.0018
    英镑/美元            1.2232  1.2242  -0.08 -17.00  1.4738
    美元/加元            1.3413  1.3408  +0.04  -3.08  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7834  6.7771  +0.09  +3.28  6.5680
    澳元/美元            0.7653  0.7609  +0.58  +5.20  0.7275
    新西兰元/美元        0.7163  0.7148  +0.21  +4.95  0.6825
    澳元/日圆         80.210  79.740  +0.59  -8.46  87.620
    新西兰元/日圆     75.090  74.930  +0.21  -8.40  81.980
    英镑/日圆         128.15  128.32  -0.13 -27.69  177.22
    澳元/新西兰元     1.0681  1.0635  +0.43  +0.16  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 高琦/侯雪苹/王琛/李婷仪/龚芳; 审校 于春红/徐文焰/戴素萍)

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