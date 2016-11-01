版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 12:44 BJT

台湾股市：盘中下跌，美国大选在即市况审慎

路透台北11月1日 - 台湾股市周二在审慎市况中连续第二日下跌，尾随其他地区市场，因美国总统大选进入最后一周。

0422GMT，加权股价指数 下跌0.22%至9,275.02，上交易日收低至9,290.12。

电子类指数 持平；金融保险类指数 下滑0.1%。

宏达电 一度下挫1.9%。鸿海 跌0.8%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐