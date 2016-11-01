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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 13:12 BJT

日本债市：公债价格持稳，从容面对日本央行政策决定

市场焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议，会议将在周三结
束。虽然投资者认为美联储本月升息的可能性不大，但他们将密切关注有关12月是否收紧政
策的线索。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.245%     +0.0   -0.245%
    五年期公债        -0.190%     +0.5   -0.195%
    10年期公债       -0.050%     +0.5   -0.055%
    20年期公债        0.375%     +0.0    0.375%
    30年期公债        0.505%     +0.0    0.505%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.68    -0.03    151.71
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王颖/汪红英；审校 杜明霞/蔡美珍)

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