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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 13:28 BJT

澳新汇市：澳洲央行声明未见宽松暗示激励澳元跳升，新西兰元小涨

澳元还从中国10月制造业活动指数触及两年高点获得支撑。这说明中国对澳洲资源商品出口需求不错。

但澳元面临0.7700的顽固阻力。因此，这是澳元第五周在0.75-0.77美元区间内波动。

新西兰元兑美元 小幅上涨至0.7166，但总体仍在0.7110-0.7175区间之内。

新西兰政府周三将公布第三季就业和工资数据，届时该货币对可能会突破这一区间。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王颖；审校 于春红)

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