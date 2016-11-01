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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 13:32 BJT

新兴汇市：中国制造业活动强劲扶助亚币上涨，但美国选情令人气承压

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.84    104.81   -0.03  +14.75    120.30
    坡元            1.3911    1.3911   +0.00   +1.90    1.4175
    台币          31.569    31.580   +0.03   +4.74    33.066
    韩元           1140.05   1144.50   +0.39   +3.06   1174.95
    泰铢             34.99     35.00   +0.03   +2.94     36.02
    菲律宾披索       48.38     48.41   +0.06   -3.05     46.90
    印尼卢比      13035.00  13047.00   +0.09   +5.75  13785.00
    印度卢比       66.72     66.79   +0.10   -0.85     66.15
    马币            4.1845    4.1915   +0.17   +2.52    4.2900
    人民币          6.7745    6.7782   +0.05   -4.17    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 白云/于春红)

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