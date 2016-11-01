版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 13:31 BJT

台湾人事：农业金库总经理郑贞茂16日起接任金管会副主委--行政院

路透台北11月1日 - 台湾行政院周二宣布，现任农业金库总经理郑贞茂将于16日出任金管会政务副主委。

行政院发言人徐国勇表示，行政院长林全甫核定任命郑贞茂出任金管会政务副主委。

郑贞茂为现任全国农业金库总经理，台湾大学经济系毕业、美国 威斯康辛麦迪逊大学(University of Wisconsin-Madison)经济学硕士及博士班研究。曾担任金融研训院院长、花旗(台湾)银行财务处副总裁兼首席经济学家、政治大学财务金融学系兼任副教授、台湾经济研究院研究六所助理研究员等职务。

行政院10月中旬宣布金管会主委将由高雄银行董事长李瑞仓接任。

台湾的兆丰金 8月爆发旗下美国纽约分行遭到当地金融主管机构重罚事件，前任主委丁克华为此下台。成为林全内阁首位下台的阁员。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐