台湾人事：农业金库总经理郑贞茂16日起接任金管会副主委--行政院

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月1日 - 台湾行政院周二宣布，现任农业金库总经理郑贞茂将于16日出任金管会政务副主委。
行政院发言人徐国勇表示，行政院长林全甫核定任命郑贞茂出任金管会政务副主委。
郑贞茂为现任全国农业金库总经理，台湾大学经济系毕业、美国 威斯康辛麦迪逊大学(University of Wisconsin-Madison)经济学硕士及博士班研究。曾担任金融研训院院长、花旗(台湾)银行财务处副总裁兼首席经济学家、政治大学财务金融学系兼任副教授、台湾经济研究院研究六所助理研究员等职务。
行政院10月中旬宣布金管会主委将由高雄银行董事长李瑞仓接任。
台湾的兆丰金 8月爆发旗下美国纽约分行遭到当地金融主管机构重罚事件，前任主委丁克华为此下台。成为林全内阁首位下台的阁员。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。