全球金市：金价小跌因亚股走强，聚焦美联储会议

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“本时段黄金交易相对淡静的一个原因可能是，市场在静待本周的四个货币政策会议，”汇丰分析师James Steel在研报中表示。
“市场还必须关注美国大选。这使我们认为本周价格将会比较坚挺。”
根据路透技术分析师王涛，现货金 可能会突破每盎司1,280美元的阻力位，并进一步向下一阻力位1,293美元上升。
根据CME Group的FedWatch Tool，市场认为美联储12月升息概率为78%左右，但本周升息概率仅为6%。
美元周二小幅走高，美国总统选举还有最后几天，其影响盖过其他重大市场事件。投资者在掂量联邦调查局调查希拉里用私人邮箱处理政务问题的影响。
现货银 微跌0.06%至每盎司17.86美元。
现货铂金 小涨0.25%至每盎司978.99美元；现货钯金 上扬0.79%至623.40美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 白云/王颖/蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。