全球金市：金价小跌因亚股走强，聚焦美联储会议

“本时段黄金交易相对淡静的一个原因可能是，市场在静待本周的四个货币政策会议，”汇丰分析师James Steel在研报中表示。

“市场还必须关注美国大选。这使我们认为本周价格将会比较坚挺。”

根据路透技术分析师王涛，现货金 可能会突破每盎司1,280美元的阻力位，并进一步向下一阻力位1,293美元上升。

根据CME Group的FedWatch Tool，市场认为美联储12月升息概率为78%左右，但本周升息概率仅为6%。

美元周二小幅走高，美国总统选举还有最后几天，其影响盖过其他重大市场事件。投资者在掂量联邦调查局调查希拉里用私人邮箱处理政务问题的影响。

现货银 微跌0.06%至每盎司17.86美元。

现货铂金 小涨0.25%至每盎司978.99美元；现货钯金 上扬0.79%至623.40美元。(完)

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