中国债市：今年地方债累计发行逾5.56万亿，近两月与国债利差收窄渐多

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月1日 - 据路透统计，截止10月31日，中国今年地方政府债累计发行5.56万亿元人民币，其中公开招标发行方式占比约74%，其余为定向发行。
利率定位上，除个别省市略高外，公开招标方式下，多数与国债利差出现收窄趋势。但定向发行方式下，较利率区间下限上浮比例仍多维持在15%附近的幅度，几无变化。
在55,591.5755亿元的总量中，公开招标发行规模为40,954.2698亿元，其中一般债25,960.4222亿元，专项债14,993.8476亿元；定向发行14,637.3057亿元。
不过具体来看，在近两个月公开市场地方债利率落在下限(国债基准)或小幅上浮增多同时，也有个别地区(四川、内蒙古)地方债利率加点稍多。10月28日四川省招标的10年期专项债，利率更是高于下限39个bp(基点)，为截至目前今年公开招标的最大上浮点数。
定向地方债方面，除上海市上浮10%-11%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%左右居多，与去年情况相近。
中国今年并未如去年一样明确地方债置换总规模。不过市场普遍预计，今年地方债置换规模将在去年3.2万亿元基础上进一步提高，加上新增一般和专项地方债，全年地方债发行额可能增至5-6万亿元。
财政部此前明确，今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)
参看今年地方债发行中标明细情况，请点选 (发稿 吕雯瑾; 审校 曾祥进)
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