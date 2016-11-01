中国债市：今年地方债累计发行逾5.56万亿，近两月与国债利差收窄渐多

路透上海11月1日 - 据路透统计，截止10月31日，中国今年地方政府债累计发行5.56万亿元人民币，其中公开招标发行方式占比约74%，其余为定向发行。

利率定位上，除个别省市略高外，公开招标方式下，多数与国债利差出现收窄趋势。但定向发行方式下，较利率区间下限上浮比例仍多维持在15%附近的幅度，几无变化。

在55,591.5755亿元的总量中，公开招标发行规模为40,954.2698亿元，其中一般债25,960.4222亿元，专项债14,993.8476亿元；定向发行14,637.3057亿元。

不过具体来看，在近两个月公开市场地方债利率落在下限(国债基准)或小幅上浮增多同时，也有个别地区(四川、内蒙古)地方债利率加点稍多。10月28日四川省招标的10年期专项债，利率更是高于下限39个bp(基点)，为截至目前今年公开招标的最大上浮点数。

定向地方债方面，除上海市上浮10%-11%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%左右居多，与去年情况相近。

中国今年并未如去年一样明确地方债置换总规模。不过市场普遍预计，今年地方债置换规模将在去年3.2万亿元基础上进一步提高，加上新增一般和专项地方债，全年地方债发行额可能增至5-6万亿元。

财政部此前明确，今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)