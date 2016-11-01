台湾股市：连两日小幅收黑，观望美国总统大选令交易冷清

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月1日 - 台湾股市周二连两日小跌作收，盘中呈现低量震荡走势。分析师指出，因美国总统大选进入最后一周，投资人审慎应对，使得交易量跌落500亿台币以下。
台湾加权股价指数 收跌0.19%至9,272.70点；今日大盘成交初值 为487.73亿台币，上交易日修正后为599.27亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，受到下周美国大选不确定因素影响，外资法人买盘缩手，今日成交量仅不到500亿台币。在量能不足的状况下，指数只能继续寻求在月、季线关卡支撑。
〞我看短期大盘变动有限，以个股表现为主。〞他说。
由于成交量难以扩大，钟国忠认为，此不利于高价股的表现，像是今日大立光 即因外资买气转弱而股价回档，短期投资人应留意高价股走势。
本地时间14:02，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.52%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。