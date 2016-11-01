台湾股市：连两日小幅收黑，观望美国总统大选令交易冷清

路透台北11月1日 - 台湾股市周二连两日小跌作收，盘中呈现低量震荡走势。分析师指出，因美国总统大选进入最后一周，投资人审慎应对，使得交易量跌落500亿台币以下。

台湾加权股价指数 收跌0.19%至9,272.70点；今日大盘成交初值 为487.73亿台币，上交易日修正后为599.27亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，受到下周美国大选不确定因素影响，外资法人买盘缩手，今日成交量仅不到500亿台币。在量能不足的状况下，指数只能继续寻求在月、季线关卡支撑。

〞我看短期大盘变动有限，以个股表现为主。〞他说。

由于成交量难以扩大，钟国忠认为，此不利于高价股的表现，像是今日大立光 即因外资买气转弱而股价回档，短期投资人应留意高价股走势。