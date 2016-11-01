版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 14:15 BJT

标题新闻：俄罗斯10月制造业PMI升至52.4创四年高点，得益于产出、新订单和未完成业务大幅增长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐