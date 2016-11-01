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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 15:30 BJT

台湾债市：空单回补令105/11R券殖利率连两日收跌，观望美国两变数厘清

* 105/11增额券发行前交易殖利率连两日下跌
    * 空单回补，但市场仍观望美国选举和FOMC会议结果
    * 明日105/11增额券殖利率区间暂看在0.94-0.97%

    路透台北11月1日 - 台湾10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周二连两日下跌。交易员
称，空头回补带动殖利率明显下跌，不过市场仍然观望本周FOMC会议结果和其后的美国选举结果。
    
    交易员指出，105/11期公债出现投资买盘，殖利率下跌带动空单回补了105/11R期公债，令该期公债殖利
率连两日走低。不过，目前看来，特定大型投资盘的动向尚未确立，市场对台债未来方向多保持观望。
    
    〞之前1.0%以上空单进了30亿，现在看是输得很惨了！〞一位大型证券商表示。
    
    他们认为，105/11期公债殖利率近期一直明显的低于105/11R约2-4基点，买盘相当坚持，空头信心偏向薄
弱，今日仍有明显的回补。只不过，由于美国将召开利率会议、以及下周将要选举，风险部位可能会相继降低
。
    
    美联储将在周三1800GMT为期两天的会议结束时公布利率决定。下周二(8日)美国将举办总统选举。
    
    也有交易商认为，市场多数认为台湾央行明年都将维持利率不变。而从筹码来看，虽然明年公债发行可能
减少，但这也是到期量少的原因造成的结果，现在更需要确定的是终端需求对目前利率水准的需求为何，而这
也是市场观望的原因。 
    
    台湾股市周二连两日小跌作收，盘中呈现低量震荡走势。分析师指出，因美国总统大选进入最后一周，投
资人审慎应对，使得交易量跌落500亿台币以下。 
    
    指标美国公债周一录得近两年来最差月度表现，因对主要央行进一步放宽政策的预期降温，推动全球公债
收益率攀升，从而削弱了美债对于海外投资者的吸引力。指标10年期公债价格 收益率报1.83%，低
于上周五尾盘的1.85%。 
             
    交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.94-0.97%。
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  -1.23    0.6852     0.6800-0.6960        26.0
    10  105/11R                  -3.50    0.9950     0.9515-0.9958       126.0
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9420%
   5    105/13                          0.6852%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)       

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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