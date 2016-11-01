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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 14:22 BJT

日股业绩：索尼7-9月营业利润同比大减48%，地震冲击余波荡漾

路透东京11月1日 - 日本索尼(Sony Corp) 周二公布7-9月当季营业利润下滑48%，因地震受损灾情持续影响感光元件业务。

索尼财年第二季获利降至457亿日圆(4.359亿美元)，上年同期为880亿日圆。汤森路透Starmine SmartEstimate根据10位分析师的预估数字为462.7亿日圆。

上日索尼下修全年获利预估10%，至2,700亿日圆，主要因出售电池业务造成一笔330亿日圆的减值支出。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)

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