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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 14:27 BJT

日本股市：央行维持政策不变后日经指数小涨，业绩展望不佳限制涨幅

路透东京11月1日 - 日股日经指数周二震荡走高，之前日本央行一如预期维持政策不变，而一些领头羊企业令人失望的业绩预估限制大盘涨幅。

指标日经指数 小涨0.1%至17,442.40点，之前在平盘水平下方徘徊。

东证股价指数 持平于1,393.19点，JPX-日经400指数 也持平在12,486.60点。(完)

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