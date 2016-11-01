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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 14:38 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：重大事件很多，但市场波动不大

0620GMT

* 美元/日圆持平，澳元/美元涨0.59%，新西兰元/美元小涨0.17%，美元/离岸人民币微涨0.11%

* 日经指数微涨0.1%，沪综指上扬0.65%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.49%，西德克萨斯中质油(WTI)上升0.55%，美国公债收益率报1.8469%

* 日本央行维持政策不变，再次推迟通胀率目标达成时间

* 澳洲央行维持利率不变，看好经济增长接近潜力

* 中国10月制造业活动实现逾越两年最快增速

* IFR欧洲盘初：r.reuters.com/dec27t(完)

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