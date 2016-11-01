中国贵金属：前三季度黄金产量同比下降2.56%，黄金消费量降12.82%--行业协会

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月1日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度，全国累计生产黄金347.798吨，同比下降2.56%。全国黄金消费量为720.66吨，同比下降12.82%。
中国黄金协会刊登在网站上的新闻稿指出，前三季度黄金矿产金同比下降2.48%；有色副产金同比下降2.96%。在前三季度黄金消费中，首饰消费用金同比下降20.04%；金条用金同比增加4.14%，其中标准小金条用金42.00吨，同比增加595.36%；金币用金同比增加12.92%。
今年前三季度黄金消费分化明显，标准小金条异军突起，金币和工业用金消费小幅增加。其中标准小金条出库量出现井喷，同比增长近6倍，但银行及黄金零售企业品牌金条业务同比大幅下跌20%以上，两项金条用金合计达158.90吨，同比增长4.14%，如扣除标准小金条出库量大幅增长影响，实际全国黄金消费量同比下降近20%。
新闻稿指出，截至2016年9月底，中国黄金储备已达到5,911万盎司（1,838.527吨）。黄金储备在稳定国民经济、抑制通货膨胀、提高国际资信等方面有着特殊作用。在人民币被纳入SDR到真正成为全球储备货币的过程中，黄金仍将发挥其重要作用。央行持续增储黄金，必将为进一步推进人民币国际化进程提供有力支撑。
虽然黄金价格出现反弹，但受宏观经济低迷影响，2016年前三季度，中国黄金首饰消费整体表现低迷，黄金首饰用金477.99吨，同比下降20.04%。（完）
更多细节，请点选中国黄金协会网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。