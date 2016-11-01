中国贵金属：前三季度黄金产量同比下降2.56%，黄金消费量降12.82%--行业协会

路透北京11月1日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度，全国累计生产黄金347.798吨，同比下降2.56%。全国黄金消费量为720.66吨，同比下降12.82%。

中国黄金协会刊登在网站上的新闻稿指出，前三季度黄金矿产金同比下降2.48%；有色副产金同比下降2.96%。在前三季度黄金消费中，首饰消费用金同比下降20.04%；金条用金同比增加4.14%，其中标准小金条用金42.00吨，同比增加595.36%；金币用金同比增加12.92%。

今年前三季度黄金消费分化明显，标准小金条异军突起，金币和工业用金消费小幅增加。其中标准小金条出库量出现井喷，同比增长近6倍，但银行及黄金零售企业品牌金条业务同比大幅下跌20%以上，两项金条用金合计达158.90吨，同比增长4.14%，如扣除标准小金条出库量大幅增长影响，实际全国黄金消费量同比下降近20%。

新闻稿指出，截至2016年9月底，中国黄金储备已达到5,911万盎司（1,838.527吨）。黄金储备在稳定国民经济、抑制通货膨胀、提高国际资信等方面有着特殊作用。在人民币被纳入SDR到真正成为全球储备货币的过程中，黄金仍将发挥其重要作用。央行持续增储黄金，必将为进一步推进人民币国际化进程提供有力支撑。

虽然黄金价格出现反弹，但受宏观经济低迷影响，2016年前三季度，中国黄金首饰消费整体表现低迷，黄金首饰用金477.99吨，同比下降20.04%。（完）

更多细节，请点选中国黄金协会网站(here) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)