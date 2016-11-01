版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 15:10 BJT

澳洲股市：收盘下跌，金融股延续颓势

路透11月1日 - 澳洲股市周二收低，金融股受到获利展望疑虑打击，在此同时在美国总统大选结果出炉之前，市场弥漫保守人气。

S&P/ASX 200指数 下跌0.5%或27.232点，至5,290.5。

金融类股指数 过去五个交易日有四个交易日下跌，今日收低0.5%，这部分凸显出该行业成长放缓的疑虑。

澳洲最大一般保险公司Insurance Australia Group 下跌0.5%，连续五个交易日下跌，澳新银行(ANZ) 则下跌超过1%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐