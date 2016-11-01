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市场报道 | 2016年 11月 1日 星期二 15:37 BJT

《汇市简讯》大量期权到期可能会拖累欧元/美元下行

0711GMT
    
    * 欧元/美元亚洲盘在1.0960-82，北美时段在1.0936-83
    * 短期趋势仍倾向探向1.0800-1.0850
    * 1.0890-1.0940处有42.6亿欧元到期
    * 支撑位为100小时移动均线切入位1.0935（昨日低点为1.0936）和2
00小时移动均线切入位1.0915
    * 阻力位分别为21日移动均线切入位1.1013，以及10月18、19日高点
1.1026/05
    * 数据关注重点为美国供应管理协会(ISM)制造业指数，预估由51.5
升至51.7(完)
      
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    全部现汇报价             

 (翻译 张荻； 审校 张明钧)

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