《汇市简讯》大量期权到期可能会拖累欧元/美元下行

0711GMT * 欧元/美元亚洲盘在1.0960-82，北美时段在1.0936-83 * 短期趋势仍倾向探向1.0800-1.0850 * 1.0890-1.0940处有42.6亿欧元到期 * 支撑位为100小时移动均线切入位1.0935（昨日低点为1.0936）和2 00小时移动均线切入位1.0915 * 阻力位分别为21日移动均线切入位1.1013，以及10月18、19日高点 1.1026/05 * 数据关注重点为美国供应管理协会(ISM)制造业指数，预估由51.5 升至51.7(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 张明钧)