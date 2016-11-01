《中国新债预测》1/10年新发国债定位落在2.15%和2.71%，10年需求料略好

* 招标品种：财政部一年/10年期固息国债

* 期限及招标金额：1年：190亿元；10年期：260亿元

* 招标时间: 周三(2日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.12%-2.20%；2.69%-2.73%

* 预测均值: 2.15%；2.71%(按各家机构预测值平均)

路透北京11月1日 - 中国财政部周三将招标新发行一年及10年固息国债。路透调查显示，资金面进一步改善但仍呈紧平衡，现券和国债期货略有回暖，同时鉴于一年期国债市场参与热情偏低，故预计明日一年期定位料在估值附近，10年期中标利率或略低于二级，预测均值分别为2.15%和2.71%。

上海一银行交易员说，“新债总的来说应该还不错，10年国债估计还行吧，承销团还是有压力的，冲冲量啥的。不过一年新国债估计只有基金参与比较多了，或者拿来冲量借钱的，可能贴着收益率曲线走。”

他并表示，资金好转，二级市场表现略有回暖，午后国债期货反弹收高，现券收益率亦小幅回落至了估值附近，不过明天资金面情况仍至关重要。

北京一银行交易员亦表示，“挺难判断的，预计一年（中标利率）略高，10年（比二级）略低吧，我最近自己也是得不出满意的结论，市场矛盾挺多的，不知道会从哪动刀，或许10月数据再公布一些后会有些方向。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年品种最新收益率为2.1711%和2.7425%。

剩余期限近一年的券160018 最新成交在2.1500%附近；10年期活跃券160017 最新成交在2.74%附近。

中国银行间市场周二资金面继续向好，在公开市场单日净投放减少的情况下，大行供给依旧充裕；惟不少银行类机构在借入资金时也还需要在加权价格基础上稍有加点，显示资金紧张态势并未完全消退。

中国国家开发银行 上午招标的10年和20年固息增发债，中标收益率为3.0904%和3.3590%，此前市场预测均值分别为3.10%和3.34%；两期债投标倍数为4.32倍和3.30倍。

明日招标的一年期国债为今年第24期记账式国债，10年期为第23期国债。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为利率。具体招标时间为11月2日10:35至11:35； 11月3日开始计息，招标结束至11月3日进行分销， 11月7日起上市交易。

一年和10年期发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。