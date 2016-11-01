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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市买超140亿韩元

路透首尔11月1日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资在韩国股市买超140
亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月 1日       14.0           66.5          -91.7
    ^10月31日       10.1          131.0         -144.1
     10月28日      -33.4          -13.9           57.0
     10月27日       28.9          -24.0           -3.7
     10月26日      -82.8           29.9           57.5
     10月25日      -61.4          242.4         -187.8
     10月24日       97.0          158.6         -255.5
     10月21日       45.9           11.1          -67.0
     10月20日      109.3           17.3         -122.7
     10月19日      229.9         -210.2          -16.4
     10月18日      189.9           86.4         -284.4
     10月17日      291.2         -243.7          -48.6
     10月14日       32.3           -1.0          -43.7
     10月13日      192.3         -570.2          375.4
     10月12日     -552.4          624.3          -69.8
    ----------------------------------------------------
    本月以来        14.0           66.5          -91.7
    ----------------------------------------------------
    今年以来    -7,324.9       10,624.3       -6,341.9
    ----------------------------------------------------
    注：^ 为修正后数据。(完)
    
        美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    东南亚股市报导           英股富时指数                
    德股DAX指数             法股CAC-40指数              
    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 高琦 审校 孙茉莉)

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