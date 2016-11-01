金属期市：LME期锌触及逾五年高点，铜价在一个月高点附近交投

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“这轮涨势受煤炭价格走势驱动，煤价上涨推高了发电成本。”英国商品研究所CRU分析师Chris Wu说道。“我们还预计阴极铜升水将走高。
0710GMT，伦敦指标期锌合约 上涨0.5%至每吨2,485美元，为2011年8月以来最高。
嘉能可周一发布声明称，公司旗下的Black Star露天矿在开采完现有储量后，已进入维护保养状态。
上海期锌 收升3%，报每吨19,795元人民币。
伦敦期铜 上涨0.4%至每吨4,872.50美元，涨势延续到第七日。上海期铜 收高0.8%，报每吨38,720元人民币。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 艾茂林/汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。