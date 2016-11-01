金属期市：LME期锌触及逾五年高点，铜价在一个月高点附近交投

“这轮涨势受煤炭价格走势驱动，煤价上涨推高了发电成本。”英国商品研究所CRU分析师Chris Wu说道。“我们还预计阴极铜升水将走高。

0710GMT，伦敦指标期锌合约 上涨0.5%至每吨2,485美元，为2011年8月以来最高。

嘉能可周一发布声明称，公司旗下的Black Star露天矿在开采完现有储量后，已进入维护保养状态。

上海期锌 收升3%，报每吨19,795元人民币。

伦敦期铜 上涨0.4%至每吨4,872.50美元，涨势延续到第七日。上海期铜 收高0.8%，报每吨38,720元人民币。（完）

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