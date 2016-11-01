国际油市：油价从一个月低点反弹，此前OPEC通过一项产油长期策略

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
布兰特原油近月1月期货 上涨0.45美元至每桶49.06美元，之前的近月合约在周一到期之前下跌近3%。
“ 在经历这么戏剧化的价格下跌过后...这可能是略做技术性修正。我仍看空油价，因认为石油输出国组织(OPEC)的协议不会实现，”新加坡辉立期货分析师Jonathan Chan表示。
自从OPEC于9月27日宣布将减产以支撑油价以来，油价上涨多达13%。 OPEC称，成员国减产幅度将在本月稍晚的一场会议上敲定。
OPEC官员周一批准了一份文件，其中概述了该组织的长期策略。这标志着成员国正在取得进展，逐步弥合在以何种方式以及何时进行产量管理、并最终管理油价问题上的分歧。
该文件是一个更为有利的讯号；OPEC代表周五在维也纳见面之后，他们周六与非OPEC产油国代表见面，不过他们未能达成任何特定协议，而消息人士称伊朗一直不愿配合，就连冻产也不愿意。
“执行生产配额缺乏进展，加上OPEC产油国间失和日益严重，意味着11月30日达成协议的可能性下滑，”高盛在一份研究报告中称。
哈萨克斯坦能源部长称，该国无意削减石油产量，尽管哈萨克斯坦参加了OPEC与非OPEC产油国协议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/张明钧; 审校 蔡美珍/于春红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。