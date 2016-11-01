国际油市：油价从一个月低点反弹，此前OPEC通过一项产油长期策略

布兰特原油近月1月期货 上涨0.45美元至每桶49.06美元，之前的近月合约在周一到期之前下跌近3%。

“ 在经历这么戏剧化的价格下跌过后...这可能是略做技术性修正。我仍看空油价，因认为石油输出国组织(OPEC)的协议不会实现，”新加坡辉立期货分析师Jonathan Chan表示。

自从OPEC于9月27日宣布将减产以支撑油价以来，油价上涨多达13%。 OPEC称，成员国减产幅度将在本月稍晚的一场会议上敲定。

OPEC官员周一批准了一份文件，其中概述了该组织的长期策略。这标志着成员国正在取得进展，逐步弥合在以何种方式以及何时进行产量管理、并最终管理油价问题上的分歧。

该文件是一个更为有利的讯号；OPEC代表周五在维也纳见面之后，他们周六与非OPEC产油国代表见面，不过他们未能达成任何特定协议，而消息人士称伊朗一直不愿配合，就连冻产也不愿意。

“执行生产配额缺乏进展，加上OPEC产油国间失和日益严重，意味着11月30日达成协议的可能性下滑，”高盛在一份研究报告中称。

哈萨克斯坦能源部长称，该国无意削减石油产量，尽管哈萨克斯坦参加了OPEC与非OPEC产油国协议。(完)

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