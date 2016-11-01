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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 16:29 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶继续下跌，受油价表现不振的影响

“油价无疑打击了市场人气，”驻东京的一位交易商说。

4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低0.4日圆，报每公斤183.1日圆。

1月沪胶 跌70元，收报每吨14,100元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月合约 尾盘报每公斤148.10美分，跌0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/汪红英；审校 孙茉莉/于春红)

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