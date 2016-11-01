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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 16:31 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月1日

路透11月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间
16:30时，1港元=0.87351人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为21.64%，低于上交易日收盘的22.72%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       4.44            4.75         1.07
 建设银行                                       5.29            5.78         1.05
 中国银行                                       3.40            3.52         1.11
 农业银行                                       3.17            3.31         1.10
 招商银行                                      17.98           19.10         1.08
 中信银行                                       6.09            5.07         1.38
 交通银行                                       5.66            5.99         1.08
 民生银行                                       9.21            8.97         1.18
 中国人寿                                      21.88           19.60         1.28
 中国平安                                      35.06           41.60         0.96
 中国太保                                      29.38           28.40         1.18
 中信证券                                      16.81           17.28         1.11
 新华人寿                                      42.63           34.50         1.41
 海通证券                                      16.38           13.86         1.35
 华能国际                                       7.17            4.79         1.71
 大唐发电                                       3.93            2.08         2.16
 华电国际                                       5.01            3.30         1.74
 中煤能源                                       6.61            4.42         1.71
 中国神华                                      17.10           17.18         1.14
 中国石油                                       7.33            5.40         1.55
 兖州煤业                                      12.56            5.98         2.40
 中国石化                                       5.00            5.80         0.99
 上海石化                                       5.92            3.96         1.71
 中海油服                                      12.23            7.61         1.84
 仪征化纤                                       3.96            1.62         2.80
 中国铝业                                       3.97            2.89         1.57
 江西铜业                                      14.76            9.28         1.82
 洛阳钼业                                       3.84            1.70         2.59
 紫金矿业                                       3.29            2.47         1.52
 马钢股份                                       2.84            1.79         1.82
 鞍钢股份                                       4.54            3.97         1.31
 重庆钢铁                                       2.52            2.57         1.12
 海螺水泥                                      17.22           22.00         0.90
 洛阳玻璃                                      25.61            5.35         5.48
 京城机电                                      10.08            3.57         3.23
 中联重科                                       4.53            2.84         1.83
 金隅股份                                       4.38            2.91         1.72
 中国国航                                       7.43            5.07         1.68
 东方航空                                       6.36            3.46         2.10
 南方航空                                       7.18            4.36         1.89
 中国远洋                                       5.28            2.68         2.26
 中海集运                                       4.12            1.65         2.86
 中集集团                                      14.03            9.28         1.73
 中海发展                                       6.87            4.35         1.81
 宁沪高速                                       9.12           10.64         0.98
 深高速                                         8.74            7.69         1.30
 成渝高速                                       4.86            3.15         1.77
 皖通高速                                      13.28            6.27         2.42
 广深铁路                                       4.44            4.21         1.21
 中国南车                                       9.37            7.06         1.52
 中国交建                                      13.54            8.86         1.75
 中国铁建                                      10.35            9.92         1.19
 中国中铁                                       8.59            6.20         1.59
 长城汽车                                      10.63            7.60         1.60
 比亚迪                                        56.38           51.45         1.25
 广汽集团                                      23.11            9.65         2.74
 青岛啤酒                                      31.52           31.70         1.14
 白云山                                        26.90           19.50         1.58
 新华制药                                      13.13            5.72         2.63
 海信科龙                                      11.62            6.61         2.01
 南京熊猫                                      14.36            7.10         2.32
 晨鸣纸业                                       9.58            6.91         1.59
 上海医药                                      19.88           20.60         1.10
 中兴通讯                                      15.32           10.66         1.65
 东方电气                                       9.76            6.04         1.85
 潍柴动力                                       9.70           11.70         0.95
 东北电气                                       7.80            3.07         2.91
 广船国际                                      27.69           11.70         2.71
 昆明机床                                       8.30            2.60         3.65
 一拖股份                                      12.21            4.38         3.19
 北辰实业                                       4.25            2.60         1.87
 创业环保                                       8.87            4.43         2.29
 中国中冶                                       4.22            2.55         1.89
 金风科技                                      15.82           10.68         1.70
 丽珠                                          58.15           46.10         1.44
 万科                                          25.79           20.75         1.42
 郑煤机                                         6.20            3.88         1.83
 大连港                                         2.43            1.39         2.00
 山东墨龙                                      12.59            3.78         3.81
 浙江世宝                                      47.15           11.50         4.69
 复星医药                                      23.82           24.25         1.12
 光大银行                                       3.87            3.56         1.24
 东江环保                                      19.02           11.90         1.83
 上海电气                                       8.42            3.57         2.70
 广发证券                                      17.61           17.34         1.16
 华泰证券                                      20.50           16.40         1.43
 东方证券                                      16.06            7.96         2.31
 光大证券                                      17.02           11.72         1.66
 招商证券                                      18.05           11.96         1.73
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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