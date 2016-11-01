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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 17:12 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收贬市场仍偏购汇，美国大选变数或增加汇市波动

* 人民币小幅收贬，中间价亦小幅调整
    * 好于预期中国经济数据对汇市影响有限
    * 市场客盘仍偏购汇，大行不时提供美元流动性
    * 关注美国大选影响，短期汇价料仍承压

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月1日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收贬波幅狭窄，中间价亦小幅调整。交
易员称，好于预期的中国经济数据对汇市影响有限，市场客盘仍偏购汇，大行不时提供美元流动性；而收到窗
口指导之后一些自营盘已经自觉减少头寸，一定程度上缓解了维稳压力。
    
    他们并指出，近期中间价继续遵循市场化定价机制，汇价表现也可以解释得通；除非美元指数出现较大回
调，否则短期汇价料仍承压。市场猜测本周美联储加息概率很小，需重点关注美国大选“邮件门”事件持续发
酵对美元指数的影响。

   “现在的焦点还是在美国大选，最近爆料不断，跟纸牌屋一样（精彩），不过美指只调整了一天，也是蛮
意外的。”一外资行交易员称。
    
    亦有股份行交易员表示，对汇价最重要的影响还是利差，美国大选的变动料难影响12月美联储加息的概率
，因此美元指数仍在高位；不过随着事件发酵，未来一段时间汇市波动可能增加。
    
    中国10月官方制造业和非制造业PMI（制造业采购经理人指数）双双回暖，前者创出27个月高点，后者创
下10个月高位，主要得益于生产和市场需求回暖，以及企业预期继续向好。明显回暖的迹象将缓解市场对中国
经济下行压力的忧虑。 
    
    中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，受美联储加息预期升温影响，人民币对美元汇率
也因此有所走弱。但相对于国际储备货币、新兴市场经济体货币，人民币汇率跌幅在全球范围内并不大，且人
民币对一篮子多边汇率还是升值的。 

    全球汇市方面，美元周二小涨，市场对美国总统大选的关注程度超过了其他重要市场事件，美国联邦调查
局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查，令投资者感到担忧。 

    美联储为期两天的会议将于周三结束。市场认为大选之前升息的概率很小，但交易员将仔细考量其政策声
明，以寻找关于下次升息时间的线索。根据CME Group的FedWatch工具，市场认为美联储12月升息的概率约为7
8%，本周升息概率仅为6%。
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要
报价： 
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7744       6.7708       -0.05%
                 XS>                             
    中间价              6.7734       6.7641       -0.14%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  278.97亿美  325.98亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      65       日低6.7769    日高6.77
                                                    04
    今年以来升贬幅度                               -4.15%
  2005年汇改以来升贬                               22.17%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         565                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7821       6.7775              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.951         6.949              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.775；人民币兑欧元EURCN
YFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.4304、6.4651和8.28
26。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)

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