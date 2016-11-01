更新版 1-中国汇市：人民币小幅收贬市场仍偏购汇，美国大选变数或增加汇市波动

* 人民币小幅收贬，中间价亦小幅调整 * 好于预期中国经济数据对汇市影响有限 * 市场客盘仍偏购汇，大行不时提供美元流动性 * 关注美国大选影响，短期汇价料仍承压 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月1日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收贬波幅狭窄，中间价亦小幅调整。交 易员称，好于预期的中国经济数据对汇市影响有限，市场客盘仍偏购汇，大行不时提供美元流动性；而收到窗 口指导之后一些自营盘已经自觉减少头寸，一定程度上缓解了维稳压力。 他们并指出，近期中间价继续遵循市场化定价机制，汇价表现也可以解释得通；除非美元指数出现较大回 调，否则短期汇价料仍承压。市场猜测本周美联储加息概率很小，需重点关注美国大选“邮件门”事件持续发 酵对美元指数的影响。 “现在的焦点还是在美国大选，最近爆料不断，跟纸牌屋一样（精彩），不过美指只调整了一天，也是蛮 意外的。”一外资行交易员称。 亦有股份行交易员表示，对汇价最重要的影响还是利差，美国大选的变动料难影响12月美联储加息的概率 ，因此美元指数仍在高位；不过随着事件发酵，未来一段时间汇市波动可能增加。 中国10月官方制造业和非制造业PMI（制造业采购经理人指数）双双回暖，前者创出27个月高点，后者创 下10个月高位，主要得益于生产和市场需求回暖，以及企业预期继续向好。明显回暖的迹象将缓解市场对中国 经济下行压力的忧虑。 中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，受美联储加息预期升温影响，人民币对美元汇率 也因此有所走弱。但相对于国际储备货币、新兴市场经济体货币，人民币汇率跌幅在全球范围内并不大，且人 民币对一篮子多边汇率还是升值的。 全球汇市方面，美元周二小涨，市场对美国总统大选的关注程度超过了其他重要市场事件，美国联邦调查 局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查，令投资者感到担忧。 美联储为期两天的会议将于周三结束。市场认为大选之前升息的概率很小，但交易员将仔细考量其政策声 明，以寻找关于下次升息时间的线索。根据CME Group的FedWatch工具，市场认为美联储12月升息的概率约为7 8%，本周升息概率仅为6%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7744 6.7708 -0.05% XS> 中间价 6.7734 6.7641 -0.14% 成交额<CNYSPTVOL=CF 278.97亿美 325.98亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 65 日低6.7769 日高6.77 04 今年以来升贬幅度 -4.15% 2005年汇改以来升贬 22.17% 幅度 一年期美元/人民币掉 565 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7821 6.7775 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.951 6.949 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.775；人民币兑欧元EURCN YFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.4304、6.4651和8.28 26。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)