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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 17:03 BJT

中国个股：马来西亚授予中国建设银行马来西亚分行商业银行牌照

路透吉隆坡11月1日 - 马来西亚央行周二称，马来西亚财政部已向中国建设银行 马来西亚分行授予商业银行牌照。

马来西亚央行在声明中称，这是首次按照马来西亚2013年金融服务法案(Financial Services Act 2013)授予商业银行牌照，根据的是中国建设银行马来西亚分行的稳健实力，以及其能够带来符合马国最佳利益提案的实力。

马来西亚总理纳吉布本周将到中国进行正式访问，寻求建立更密切的关系。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)

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