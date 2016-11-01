中国金融：全面落实去杠杆任务艰巨，需进一步推进金融改革--新华

路透北京11月1日 - 新华社周二发表评论文章称，中国企业负债率正逐步下降，但全面落实去杠杆仍是一个艰巨的任务，需要进一步推进金融改革，为实体经济发展输送健康“血液”，市场化、法治化债转股为金融机构转型发展打开天地。

新华社的三季度经济形势述评之九称，当下，实体经济杠杆率较高，一些企业经营困难加剧，一定程度上导致债务风险上升，截至2015年底，中国债务总额为168.48万亿元人民币，全社会杠杆率为249%，而此次市场化、法治化债转股直奔降低企业杠杆率而来。

述评援引建设银行 债转股项目组负责人张明合称，市场化、法治化推行债转股，一方面，可以盘活存量资产，债转股后腾挪出的信贷资源可以按照供给侧改革的要求用在刀刃上；另一方面，可以化解潜在的不良贷款，用时间换空间，实现商业银行风险缓释，避免风险累积；此外，可以使银行的资金向好的企业倾斜，提升银行的经营能力。

武钢集团和云南锡业集团此前分别与建设银行签订去杠杆业务合作框架协议，武钢240亿元的转型发展基金到位后，预计可以降低企业杠杆率10个百分点；云锡集团近百亿元投资资金到位后，预计将降低企业资产负债率15个百分点。

“市场化债转股操作不当，会导致风险从企业传递给投资者、金融机构和政府，从而引发系统性风险。”建行副行长庞秀生认为，必须要坚持市场化、法治化的原则，通过扎实稳妥开展试点。

述评提出，曾有不少担心：此轮债转股会不会成为个别企业的“免费午餐”，演变为恶意逃废债？实施债转股过程中，政府会不会强行拉郎配？债权和股权风险会否传递？

国家发展改革委副主任连维良强调，此次债转股由各相关市场主体自主决策，风险自担，收益自享。如果形成损失，该谁负责谁负责，政府不承担损失的兜底责任，不提供免费的午餐。但确认有资产损失，这个代价必须由原股东先担责。

述评援引专家表示，债转股涉及政府相关部门、企业、投资者、银行及实施公司等多个方面，需要大量内外部沟通、协调工作，要想统筹协调有序开展，防止刮风式的一哄而上，势必要立足当前，着眼长远，标本兼治，综合施策。