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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 17:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：关注美国大选结果

0900GMT
    
    * 美元/日圆几无变动，位于104.66-105.12之间，此前日本央行决定
按兵不动
    * 将受到一系列事件的影响，其中美国大选最受关注
    * 金融时报周一称，交易商对汇价的预估分散，取决于大选的结果
    * 若特朗普当选则料有7-10个大点的跌幅，若希拉里当选则会上涨5-
7个大点
    (完)
      
      
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 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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