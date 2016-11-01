《汇市简讯》美元/日圆：关注美国大选结果

0900GMT * 美元/日圆几无变动，位于104.66-105.12之间，此前日本央行决定 按兵不动 * 将受到一系列事件的影响，其中美国大选最受关注 * 金融时报周一称，交易商对汇价的预估分散，取决于大选的结果 * 若特朗普当选则料有7-10个大点的跌幅，若希拉里当选则会上涨5- 7个大点 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)