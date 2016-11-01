《台湾利率预测》11月短票利率料在0.32-0.34%，因预期央行续按兵不动

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月1日 - 在预期台湾央行年底继续维持政策利率不变下，交易员指出，11月份市场资金状况仍偏向中性偏松，料短票利率区间在0.32-0.34%。
路透周二访谈五家金融机构，包含两家大型票券公司及两家大型银行、一家中型银行，预估11月短票利率大区间落在0.31-0.36%。
一位大型银行资调人员说，央行第四季料维持利率于既有水准不动，11月资金状况应该类似10月，月内供给无虞，月底适度反映资本适足率而微幅调高利率。
一位中型银行资调人员则称，近日陆续有银行发行存单，藉此取得跨年资金，在此情形下，短票利率料难有进一步下调空间，应该会持稳于近期水准。
11月提存期宽松因素有：央行定存单到期4兆3,662.5亿台币；公债到期还本与付息91.702905亿台币。
紧缩因素方面，11月提存期有中央银行标售1年期定存单，金额1,600亿、标售两年期定存单300亿台币；财政部将标售105/11R期及105/14期公债各300、250亿台币，共550亿台币。
以下为各金融机构对11月提存期的30天期自保短票利率预测：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.32 0.34
票券公司二 0.31 0.34
大型银行一 0.32 0.34
大型银行二 0.32 0.34
中型银行一 0.33 0.36
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中 值 0.32 0.34(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)
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