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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 17:17 BJT

《台湾利率预测》11月短票利率料在0.32-0.34%，因预期央行续按兵不动

路透台北11月1日 - 在预期台湾央行年底继续维持政策利率不变下，交易员指出，11月份市场资金状况仍偏向中性偏松，料短票利率区间在0.32-0.34%。

路透周二访谈五家金融机构，包含两家大型票券公司及两家大型银行、一家中型银行，预估11月短票利率大区间落在0.31-0.36%。

一位大型银行资调人员说，央行第四季料维持利率于既有水准不动，11月资金状况应该类似10月，月内供给无虞，月底适度反映资本适足率而微幅调高利率。

一位中型银行资调人员则称，近日陆续有银行发行存单，藉此取得跨年资金，在此情形下，短票利率料难有进一步下调空间，应该会持稳于近期水准。

11月提存期宽松因素有：央行定存单到期4兆3,662.5亿台币；公债到期还本与付息91.702905亿台币。

紧缩因素方面，11月提存期有中央银行标售1年期定存单，金额1,600亿、标售两年期定存单300亿台币；财政部将标售105/11R期及105/14期公债各300、250亿台币，共550亿台币。

以下为各金融机构对11月提存期的30天期自保短票利率预测：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.32 0.34

票券公司二 0.31 0.34

大型银行一 0.32 0.34

大型银行二 0.32 0.34

中型银行一 0.33 0.36

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中 值 0.32 0.34(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)

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