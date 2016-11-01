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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 17:45 BJT

欧股业绩：渣打银行第三季获利下降，同时面临监管及合规麻烦

“我们目前有更强的资产负债表...但营收和获利水平尚不可接受，”温拓思周二在声明中称。

温拓思加入该行后，宣布了裁减逾1.5万个岗位的计划，关闭了股票交易业务，还筹集了51亿美元的资本，以努力让该行恢复盈利。

这些举措降低了该行的成本，但也令营收受到冲击，促使该行推迟到2018年实现8%股东权益报酬率(ROE)的目标。分析师一直认为该目标不切实际。(完)

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