欧股业绩：渣打银行第三季获利下降，同时面临监管及合规麻烦

“我们目前有更强的资产负债表...但营收和获利水平尚不可接受，”温拓思周二在声明中称。

温拓思加入该行后，宣布了裁减逾1.5万个岗位的计划，关闭了股票交易业务，还筹集了51亿美元的资本，以努力让该行恢复盈利。