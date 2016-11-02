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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 08:37 BJT

台湾货币市场：11月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北11月2日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单2,541.5亿台币。
    
    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。
-------------------------------------------------------------------------
    本提存期：
              
    --央行存单到期 1,601.5亿台币。   
       11/03                   1,601.50亿台币
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：    
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    
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    下提存期： 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期          4兆(万亿)5,565.0亿台币。       
        11/04                     2,494.5亿台币
        11/07                         7.0亿台币
        11/08                     4,215.3亿台币
        11/09                     1,982.0亿台币
        11/10                     1,389.5亿台币
        11/11                     2,007.0亿台币
        11/14                     6,533.5亿台币
        11/15                     2,771.0亿台币
        11/16                     3,941.5亿台币
        11/17                     3,194.0亿台币
        11/18                     1,594.0亿台币
        11/21                     1,539.7亿台币
        11/22                       878.0亿台币
        11/23                       837.0亿台币
        11/24                     5,411.0亿台币
        11/25                       914.0亿台币
        11/28                    3,776.50亿台币
       *11/29                    1,966.50亿台币
        11/30                        46.0亿台币
        12/01                        32.0亿台币
        12/02                        35.0亿台币
 
    --公债还本与付息共91.702905亿台币。     
    
         11/10          95甲7期10息   7.4375亿台币  
         11/13          90甲8期15息   19.375亿台币  
         11/14         89甲13期16息  17.7375亿台币  
         11/16          94甲8期11息      6.0亿台币  
         11/16           96甲7期9息      9.0亿台币  
         11/18          93甲9期12息     10.5亿台币  
         11/24          88甲2期18息     16.5亿台币  
         11/26         103甲16期2息  5.152905亿台币 
                                                    
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --11/4: 中央银行发行364天期定存单，金额预计1,600亿台币，3日标售。
    --11/10：中央银行发行两年期定存单，金额预计300亿台币，9日标售。
    --11/11：财政部发行105甲11期增额公债，天期为10年期，暂定金额为300亿台币，8日标售。
    --11/25：财政部发行105甲14期公债，天期为30年期，暂定金额为250亿台币，22日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库   (完)         

 (记者 董永年；审校)

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